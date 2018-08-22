А вот в Ковровском районе два человека погибли. Речь тоже о пожаре. Возгорание в одноэтажном жилом доме в деревне Ручей началось около 5 часов утра. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. На борьбу со стихией у пожарных ушло полчаса.

А вот в Ковровском районе два человека погибли. Речь тоже о пожаре. Возгорание в одноэтажном жилом доме в деревне Ручей началось около 5 часов утра. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. На борьбу со стихией у пожарных ушло полчаса. После были обнаружены тела двух погибших. Их личности сейчас устанавливаются. В доме также находился мужчина 42 года рождения. Его спасли сотрудники МЧС. Пострадавший получил ожоги 2 степени, лёгкую степень отравления угарным газом и был доставлен в районную больницу. Причина пожара устанавливается.