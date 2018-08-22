Злоумышленник, вступив в сговор с неустановленными лицами, незаконно приобрел алкогольную продукцию на общую сумму более одного миллиона рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в незаконном хранении и сбыте алкогольной продукции на сумму более одного миллиона рублей.Как установили полицейские, злоумышленник, вступив в сговор с неустановленными лицами, незаконно приобрел алкогольную продукцию на общую сумму более одного миллиона рублей, после чего осуществил ее перевозку на склад, расположенный в Хорошевском проезде.Продукция изъята из оборота.Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29