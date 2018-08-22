Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик. На нем Дмитрий Нагиев и коллеги собрались возле телецентра Останкино.

Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик. На нем Дмитрий Нагиев иколлеги собрались возле телецентра Останкино."День зарплаты радостноеи редкое событие на канале. Сегодня нам понадобится больше психиатров", -написал артист в своим микроблоге. (Здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.). По тому, что происходит в кадре,можно понять, что телезвезды в полном восторге.На видео попали многие известныеведущие. Это Валдис Пельш, Роза Сябитова, Лена Летучая, ДмитрийШепелев и другие. Почти все они – с цветами и шариками.Среди звезд экрана засветились и Максим Галкин с ЮлиейБарановской. Примечательно, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина ителеведущая забралась мужу Пугачевой на плечо, где удобно устроилась и даже немногоподпрыгивает от радости.Пользователи соцсети прокомментировали увиденное. "Барановская больше всех радуется. На ручкипросится от счастья", "Алла Борисовна сегодня Максу наваляет", "Галкин скем там спалился?", "Похоже на последний звонок. Галкин на руках держитпомолодевшую Пугачеву с колокольчиком))", "Аллочке Пугачевой непонравится", – отметили поклонники Нагиева.