Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик. На нем Дмитрий Нагиев и
коллеги собрались возле телецентра Останкино.
Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик. На нем Дмитрий Нагиев и
коллеги собрались возле телецентра Останкино.
"День зарплаты радостное
и редкое событие на канале. Сегодня нам понадобится больше психиатров", -
написал артист в своим микроблоге. (Здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). По тому, что происходит в кадре,
можно понять, что телезвезды в полном восторге.
На видео попали многие известные
ведущие. Это Валдис Пельш, Роза Сябитова, Лена Летучая, Дмитрий
Шепелев и другие. Почти все они – с цветами и шариками.
Среди звезд экрана засветились и Максим Галкин с Юлией
Барановской. Примечательно, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина и
телеведущая забралась мужу Пугачевой на плечо, где удобно устроилась и даже немного
подпрыгивает от радости.
Пользователи соцсети прокомментировали увиденное. "Барановская больше всех радуется. На ручки
просится от счастья", "Алла Борисовна сегодня Максу наваляет", "Галкин с
кем там спалился?", "Похоже на последний звонок. Галкин на руках держит
помолодевшую Пугачеву с колокольчиком))", "Аллочке Пугачевой не
понравится", – отметили поклонники Нагиева.