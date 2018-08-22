Примадонна весело проводит время в курортной Юрмале – в понедельник она подпевает на концерте Светланы Лободы, а уже во вторник плясала на сольнике у Кристина Орбакайте.

Примадонна весело проводит время в курортной Юрмале – в понедельник она подпевает на концерте Светланы Лободы, а уже во вторник плясала на сольнике у Кристина Орбакайте.В начале концерта публика перешептывалась: придет, ли, мол, Алла Борисовна. Ведь на выступлении мужа-юмориста Максима Галкина певица не появилась, делегировав вместо себя детей Лизу и Гарри в сопровождении режиссера Галины Волчек и ближайшей подруги Алины Редель. И то правда: зачем Пугачевой ходить на выступление пятого супруга, который и дома может ей устраивать концерты. Сиди на диване да радуйся искрометным монологам и метким пародиям!Вот и на Орбакайте в зале вначале заметили супругу Игоря Николаева Юлию Проскурякову. Ну а сама Пугачева появилась эффектно – вместе с мужем она вышла на сцену зала "Дзинтари". И пустилась в пляс. Да какой! И вприсядку, и кадриль – артистка раздухарилась не на шутку."Веселая семейка", – пошутила Кристина, увидев пляшущую разгоряченную звездную маму и отчима.69-летняя артистка выглядела очень стильно и юно – джинсы, кепка, блестящая куртка, кроссовки. "Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку, – любит говорить артистка. – И мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме".Напомним, в декабре 2016-го Пугачева была на премьере программы Кристины "Бессонница" в Кремле, а теперь порадовалась за талантливую дочку и в "Дзинтари". А народ порадовался за эту большую творческую, красивую, самобытную семью, без членов которой у нас эстрады бы и не было, кажется.