Американцы продолжают раскручивать маховик санкционной войны против России. В конгрессе США призвали к более агрессивным шагам по противодействию российской угрозе. Белый дом пока сопротивляется: там утверждают, что прежних мер пока достаточно. На фоне санкционной войны рубль продолжает демонстрировать отрицательную динамику.

Американцы продолжают раскручивать маховик санкционной войныпротив России. В конгрессе США призвали к более агрессивным шагам попротиводействию "российской угрозе". Белый дом пока сопротивляется:там утверждают, что прежних мер пока достаточно. На фоне санкционной войнырубль продолжает демонстрировать отрицательную динамику.Во вторник, 22 августа, вопрос более жестких санкций противРоссии обсуждался сразу на нескольких площадках конгресса: в комитете повнешней политике, слушаниях в антитеррористическом подкомитете, а также всенатском банковском комитете.В ходе обсуждений президента США Дональда Трампа критиковалипредставили обеих палат американского парламента – сената и палатыпредставителей, отмечает "Вести Экономика". "Не так частоконгресс действует в такой жесткой форме. Но когда Россия является угрозой настольких уровнях, конгресс вынужден действовать единым фронтом", – заявилглава банковского комитета Майк Крепо, являющийся представителемРеспубликанской партии.Демократы, в свою очередь, отметили, что глава Белого дома свесны никак не решится ввести ограничения против представителей российского крупногобизнеса, близких к Владимиру Путину. Сенатор Роберт Менендес пообещал, чтоконгресс будет действовать в направлении ужесточения санкций и без согласияадминистрации президента США и примет новые ограничения против Москвы всентябре.На фоне этих заявлений рубль продолжил свое пике. В ходеторгов на Московской бирже американская валюта укрепилась на 14 копеек – до67,42 рубля. Просел "деревянный" и по отношению к евро: валюта ЕСпробила отметку в 78 рублей.Напомним, рубль начал резко падать в начале августа. Тогда вСША заявили о новом пакете антироссийских санкций, связанных с якобыпричастностью Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вСолсбери. Американцы хотят ограничить поставки в Россию продукции двойногоназначения, а также авиасообщение между двумя странами.