Вдоль дороги нет тротуаров и ограждений

Вдоль дороги нет тротуаров и огражденийАктивисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили опасные пешеходные переходы и бутафорный лифты для инвалидов на федеральной трассе М-7 во Владимирской области.Они проверили дорогу возле населенных пунктов Анино и Нагорное. Также ни обнаружили, что вдоль трассы отсутствуют тротуары и ограждения. Непонятно, как дети должны преодолевать путь от автобусной остановки до пешеходного перехода.Местные жители рассказали, что с наступлением осени грунтовые обочины заливает водой. Им приходится делать небольшие мостики.Член регионального штаба Общероссийского народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина назвала установленные лифты для инвалидов бутафорией: двери не открываются, кнопки не работают.Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой вынести требование по устранению нарушений.