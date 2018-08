Для превращения этого флагманского планшета в ПК отдельная док-станция уже не нужна. В трансформации на ходу ему помогут чехол-клавиатура Keyboard Cover и электронное перо S Pen. Девайс с 10,5-дюймовым Super AMOLED-экраном, помимо высокой производительности, отличает также высокая автономность и качественный звук. Вести.Hi-tech выяснили не только достоинства, но и недостатки Samsung Galaxy Tab S4

Так что механическая клавиатура очень желательна постоянно, а вот роль мышки можно отвести и электронному перу (стилусу). У Galaxy Tab S4, в отличие от флагманских смартфонов предыдущего поколения, режим ПК — DeX (Desktop eXperience) — теперь встроенный и не требует отдельный док-станции. Он активируется при контакте с фирменным чехлом-клавиатурой Keyboard Cover, а также в настройках и с панели быстрого доступа. В офисе или дома, для повышения эффективности, мышку и полноразмерную клавиатуру рекомендуется подключать через интерфейс Bluetooth, а большой монитор — через специальный HDMI-адаптер (для порта USB Type-C).Обзор Samsung Galaxy Tab S4: технические характеристикиМодель: SM-T835Операционная система: Android 8.1 (Oreo) c Samsung Experience 9.5Дисплей: 10,5 дюйма, емкостной Super AMOLED, разрешение WQXGA (2560х1600 точек, 16:10), плотность точек на дюйм 286 ppi, стекло Corning Gorilla Glass 5, поддержка S PenПроцессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), архитектура ARMv8-A, 4 ядра Kryo 280 (2,35 ГГц) + 4 ядра Kryo 280 (1,9 ГГц), сопроцессор Hexagon 682 DSPГрафическая подсистема: Adreno 540Оперативная память: 4 ГБ, LPDDR4Встроенная память: 64 ГБ, карты памяти microSD/HC/XC (до 400 ГБ)Основная камера: 13 МП, автофокус, светодиодная вспышка, видеозапись UHD 4K (3840x2160@30fps)Фронтальная камера: 8 МПКоммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (LE до 2 Мбит/с), USB Type-C Gen.1 (USB 3.1, USB-OTG), ANT+, 3.5-мм аудио-коннекторСвязь: GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE; LTE-FDD: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/66 (AWS-3); LTE-TDD: band 38/40/41Формат SIM-карты: nanoSIM (4FF)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/GalileoЗвук: 4 динамика AKG, Dolby AtmosСенсоры: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчики приближения и освещённости (RGB), сканер радужной оболочки глазаАккумулятор: несъемный, 7 300 мА*ч, быстрая зарядкаОсобенности: встроенная поддержка режима DeXГабариты: 249,3x164,3x7,1 ммВес: 483 граммаЦвета: черный, серебристыйОбзор Samsung Galaxy Tab S4: дизайн, эргономикаКорпус Galaxy Tab S4, как и у его предшественника Galaxy Tab S3, образуют две панели из закаленного стекла, которые связывает алюминиевая рамка. Одновременно с диагональю экрана (с 9,7 до 10,5 дюймов), изменились и размеры в плане (c 237,3x169 мм до 249,3х164,3 мм), при этом толщина увеличилась на 1,1 мм (7,1 мм против 6 мм). Для планшета предусмотрено две расцветки – серебристая и черная. В последнем случае собираемые стеклом отпечатки заметны особенно хорошо. К тому же, в повседневной жизни стекло не так практично, как металл — повредить его куда легче.Скорее всего, разработчики заранее полагали, что обладающий премиальной внешностью Galaxy Tab S4 свой срок будет отбывать в чехле пожизненно.В "стеклянном" дизайне Galaxy Tab S4, по сравнению с предшественником, произошли некоторые изменения. Так, рамки вокруг экрана стали заметно тоньше и практически одинаковыми по ширине. Как и раньше, стекло на обеих сторонах планшета соприкасается с рамкой без 2.5D эффекта. При этом, над дисплеем пропал логотип Samsung.Теперь там собрали вместе фронтальную камеру, датчики освещенности и приближения, а также камеру, используемую для распознавания по радужной оболочки глаза, и инфракрасный светодиод подсветки.Механическая клавиша "Домой" со встроенным дактилоскопическим сканером, что традиционно была под дисплеем, у Galaxy Tab S4 исчезла, а две сенсорных кнопки "Назад" и "Последние приложения" переехали на экран. Посередине верхнего торца поместили отверстие для микрофона, а по бокам – две декоративных решетки динамиков.Другая пара динамиков также симметрично расположилась на нижнем торце, а между ними оказались разъем USB Type-C и 3.5-мм аудио-коннектор.Кнопка включения/блокировки, как обычно, оказалась на правом ребре в компании с относительно большой по размеру качелькой регулировки громкости. Под ними находится отверстие для микрофона, а буквально рядом с нижним торцом – закрытый слот, где с одной стороны лотка предусмотрено место для карты памяти microSD, а с другой – для модуля идентификации абонента (формата nanoSIM).На левом ребре все готово для соединения с фирменным чехлом-клавиатурой – две технологических выемки, а посередине – 4-контактный пого-разъем.Тыловые панели с надписями Samsung и Tuned by AKG, у Galaxy Tab S4 и Galaxy Tab S3 практически не отличаются. Для тылового фотомодуля, включающего чуть выступающую площадку с объективом тыловой камеры и светодиодную вспышку, выделили место в верхней части задника.Защита корпуса Galaxy Tab S4 от воды и пыли по IPxx не сертифицирована. Заметим также, что в режиме DeX планшет работает только в альбомной ориентации. То есть, при повороте корпуса на 90 градусов изображение рабочего стола не переворачивается. Планшеты с Windows, кстати, такого ограничения лишены.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: S Pen и Keyboard CoverВ комплект с новым планшетом входит электронное перо S Pen, которое знакомо, например, по флагманcкому смартфону Galaxy Note 8 (наш обзор здесь). Стилус получил тонкий наконечник (0,7 мм) и высокую чувствительность к силе нажатия (4096 уровней). С помощью электронного пера можно, например, рисовать, делать напоминания (в том числе и на заблокированном экране), оставлять пометки на фото, вырезать скриншоты и даже переводить слова. На Galaxy Tab S4 специально для S Pen предустановлена программа PENUP.А вот Keyboard Cover в комплектацию не включили. Правда, тот, кто успел сделать предзаказ на Galaxy Tab S4, получает чехол-клавиатуру бесплатно. Остальным за этот аксессуар придется заплатить.Обложка с 4-контактным пого-разъемом выполнена из темного пластика и снабжена держателем для S Pen. Интегрированная с чехлом 64-клавишная клавиатура — островного типа (на нашем тестовом образце, в отличие от розничной версии, кириллицы нет). Для переключения раскладки на кириллицу и обратно выделена отдельная кнопка (Lang).Обзор Samsung Galaxy Tab S4: экранБез всякого преувеличения можно сказать, что Galaxy Tab S4 достался просто отличный для планшета, яркий и сочный Super AMOLED-экран. Помимо экономичности в энергопотреблении, он может похвастаться хорошими углами обзора и глубоким черным цветом. Если Galaxy Tab S3 довольствовался 9,7-дюймовой матрицей, то у нового флагмана ее диагональ увеличилась до 10,5 дюйма. При этом разрешение также выросло: с 2048х1536 точек до 2560х1600 точек. Максимальная плотность пикселей на таком WQXGA-дисплее достигает 286 ppi. Соотношение сторон 16:10 удобнее для работы, чем 16:9 — на экране помещается больше информации "в высоту".Среди настроек экрана оказались, например, такие, как регулировка яркости с автоматическим контролем, фильтр синего цвета, а также масштабирование экрана и шрифта с возможным изменением стиля последнего. На максимальной яркости (которую легко снизить до комфортного значения) изображение хорошо читается даже в солнечную погоду на улице. Для включения фильтра синего света с ручной регулировкой ("Прозрачность"), делающей экран планшета более или менее "желтушным", предлагается создать свое расписание. На дисплее поддерживается 10-точечный мультитач, что подтверждают результаты программы AntTuTu Tester.Для экрана задается один из четырех режимов — "Основной", "Фото AMOLED", "Фильм AMOLED" и "Адаптивный дисплей". При этом, в последнем из них предусмотрена настройка баланса трех основных цветов. Выбор режима "Основной" позволяет избежать кислотных AMOLED-оттенков. На защитное стекло экрана нанесено вполне качественное олефобное покрытие.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: камерыЕсли фронтальная камера в планшете выглядит вполне естественно, поскольку может использоваться, например, для видеосвязи или распознавания лица, то наличие тылового фото-модуля не столь однозначно. По крайней мере, съемка 10-дюймовым гаджетом на улице смотрится со стороны довольно забавно. Тем не менее, планшеты даже с большим экраном традиционно оснащают камерами с обеих сторон. Так, предшественника нашего флагмана — Galaxy Tab S3 оснастили 13-мегапиксельной тыловой камерой с апертурой f/1.9 и автофокусом, которую, похоже, унаследовал и Galaxy Tab S4, сохранив также светодиодную вспышку. Максимальный размер кадра при соотношении сторон 4:3 составляет 4128х3096 точек (13 МП). А вот матрица фронтальной камеры выросла с 5 МП до 8 МП, при этом, светосила объектива увеличилась с f/2.2 до f/1.9, но фиксированный фокус остался. Максимальное разрешение селфи достигается при соотношении сторон 4:3 и составляет 3264х2448 точек (8 МП).Если на фронтальную камеру можно записывать видео в максимальном разрешении Full-HD (1920х1080 точек) с частотой кадров 30 fps, то для тылового фото-модуля лучшим качеством будет уже 4К UHD (3840х2160 точек) при той же частоте кадров. Для интервальной съемки (режим "Гиперлапс") в Full HD-разрешении фиксируемые события можно ускорить в 4, 8, 16 или 32 раза. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC – видео, AAC – звук).Горизонтальными свайпами в приложении "Камера" меняются режимы съемки, в число которых входят HDR, "Панорама", "Профессиональный", "Красота", "Авто", "Стикеры" и упоминаемый выше "Гиперлапс". На главном экране предлагается определиться с режимом вспышки, обратиться к выбору фильтров для изображения, сменить камеру с тыловой на фронтальную (или наоборот), а также перейти к настройкам или к "Камере Bixby", которая требует входа в аккаунт Samsung.Напомним, что с помощью нее можно, например, переводить текст со страницы, искать похожие изображения, считывать QR-коды и т.п. Успешно удается пока далеко не все.В "профессиональном" режиме рекомендуется самостоятельно выставить ступень экспозиции, значение светочувствительности (ISO) и пресет для баланса белого. А вот на "автомате" яркость изображения корректируется ползунком в виде лампочки накаливания, который появляется после тапа по видоискателю. "Бьютификаторы" в режиме "Красота" заботятся отдельно о коже, лице и глазах. Фронтальная камера умеет снимать не только обычные, но и широкоугольные автопортреты. А вот активация режима "Селфи-фокус" означает попытку размытия заднего фона. Для достижения наилучшего эффекта планшет рекомендуется держать на вытянутой руке, но именно в такой позиции потерять контроль над стеклянным корпусом довольно легко. Веселые стикеры применяются для изображений как с тылового, так и с фронтального фото-модуля. Несколько примеров фото с тыловой камеры можно посмотреть здесь.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: звук"Вокальные данные" Galaxy Tab S4 связаны с четырьмя динамиками, настроенными по методике AKG, о чем гласит надпись на задней панели корпуса. Напомним, что компания Samsung владеет такими "звучными" брендами, как Harman/Kardon, JBL и AKG.Для получения объемного звука и эффекта пространственного звучания рекомендуется активировать опцию Dolby Atmos. А вот такие "улучшайзеры", как UHQ Upscaler и "Профессиональный ламповый усилитель" могут работать только при подключенной проводной гарнитуре. В распоряжении также оказывается обычный и графический эквалайзер с пресетами.Для выбора оптимального уровня громкости надо отметить подходящий для своего возраста пресет, или добавить индивидуальный профиль, предварительно подвергнув себя небольшому тестированию. Звучат встроенные динамики планшета весьма неплохо, на ура справляясь с озвучкой фильмов и игр. Да и несложную музыку, не полагающуюся на глубокие басы, вполне можно послушать.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: начинка, производительностьВысокая производительность Galaxy Tab S4 легко объясняется флагманской мобильной платформой, правда, еще предыдущего поколения — Qualcomm Snapdragon 835 (MSM 8998), созданной с учетом проектных норм 10 нм. Восемь вычислительных ядер ее процессора, работающих в тандеме с графическим ускорителем Adreno 540, разбиты на два кластера из ядер Kryo 280. При этом, первый квартет тактируется частотой до 2,45 ГГц, а второй – до 1,9 ГГц. Базовую конфигурацию планшета дополняют 4 ГБ оперативной памяти.Тестирование Samsung Galaxy Tab S4. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Samsung Galaxy Tab S4. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Samsung Galaxy Tab S4. Результаты в бенчмарке 3DMarkПоказывая внушительные результаты на тестах, мощный процессор позволяет выставлять максимальные настройки графики для "тяжелых" игр.Для расширения встроенного хранилища размером 64 ГБ на одной из сторон лотка в закрытом слоте предусмотрено место, рассчитанное на карту памяти microSD/HC/XC объемом до 400 ГБ. Кроме того, благодаря поддержке технологии USB-OTG к планшету можно подключить флешку.Другая сторона, упомянутого выше лотка, предназначена для установки модуля идентификации абонента формата nanoSIM. Встроенный LTE-модем Х16 позволяет организовать доступ к интернету через сотовые сети, при этом, декларируется максимальная скорость передачи в 1 Гбит/с (Cat.16). Кроме того, предустановленное приложение "Телефон" дает возможность использовать планшет и для голосового общения. Наряду с поддержкой "российских" диапазонов частот (LTE-FDD b3, b7, b20), Galaxy Tab S4 получил также 2-диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, причем последний обеспечивает повышенную дальность и скорость передачи.Для определения местоположения и навигации используются не только спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS, но также Galileo. Кроме того, обещана поддержка технологии A-GPS.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: автономностьЕмкость несъемного аккумулятора в Galaxy Tab S4 составляет 7 300 мА*ч, в то время как у его предшественника (Galaxy Tab S3) — 6 000 мА*ч. В комплекте с новым флагманом поставляется фирменный адаптер быстрой зарядки Adaptive Fast Charging модели EP-TA20EBE (5 В/2 А; 9 В/1,67 А). Для полной зарядки батареи потребуется примерно 3 часа 20 минут.Энергоэффективность флагманского планшета тестовая программа AnTuTu Tester оценила в 11 866 баллов. По данным производителя, на одной зарядке можно разговаривать в сети 3G до 50 часов, работать в интернете (3G/LTE/Wi-Fi) до 9/10/10 часов, соответственно; слушать музыку до 195 часов или до 16 часов смотреть видео. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 9,7% (тест в течение 7 часов).Автономную работу поможет продлить активация одного из режимов энергосбережения – умеренного или максимального.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: особенности программного обеспеченияВ режиме DeX на дисплее планшета отображается многооконный интерфейс, который напоминает рабочий стол Windows. Так, его нижняя панель собрала свернутые приложения, быстрые настройки и кнопки управления. Окно с запущенной программой легко изменить в размерах, а также перетащить его в любое место экрана. Пальцами такие манипуляции делать не очень удобно, здесь-то на помощь и приходит электронное перо S Pen.Интерфейс операционной системы Android 8.1.0 (Oreo) заменяет фирменная оболочка Samsung Experience 9.5. При длительном нажатии на значок программы на главном экране открывается меню быстрых действий.Переключатели на шторке быстрых настроек и уведомлений размещены на двух горизонтальных вкладка. Здесь же предусмотрена регулировка яркости и переход к общим настройкам. Для активации режима DeX выделен отдельный значок.В лончере можно выбирать между обычным стилем рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. Переход к экрану приложений выполняется свайпом вверх, хотя допускается выводить на экран и привычную кнопку-пиктограмму. На значках приложений удобно отображать индикаторы не только о наличии уведомлений, но и об их количестве.Для навигационной панели легко поменять местами положение пиктограмм "Назад" и "Последние ", а также изменить ее фон.Поскольку в планшете отсутствует дактилоскопический сканер, для быстрой разблокировки устройства предлагается биометрическое распознавание лица или радужной оболочки глаз, а также их комбинация – так называемое смарт-сканирование.Среди дополнительных функций стоит отметить режимы разделения экрана и всплывающего окна.Благодаря "Защищенной папке" с использованием Samsung Knox, на планшете в зашифрованном виде можно безопасно хранить конфиденциальные документы, фото, видео, приложения, заметки и другие файлы.Обзор Samsung Galaxy Tab S4: покупка, выводыБезусловно, основной "фишкой" Galaxy Tab S4 стал встроенный режим DeX, который, при подключении мышки и клавиатуры, превращает флагманский планшет в ПК. Начинка нового девайса с 10,5-дюймовым Super AMOLED-экраном обеспечивает высокую производительность и отличную автономность. Четыре динамика, настроенных по методике AKG, и поддержка Dolby Atmos обеспечивают качественное звучание с дополнительными эффектами.Маркая поверхность стеклянного корпуса, который остался без защиты от воды и пыли, хорошо видна даже невооруженным глазом. Но главное, что чехол-клавиатура, в отличие от электронного пера S Pen, заменяющего "на ходу" мышку, не входит в комплект. Поэтому Keyboard Cover, который оценивали на момент тестирования в 8 990 рублей, придется докупать отдельно. Это же касается HDMI-адаптера для подключения монитора (около 2 тыс. рублей) и годовой лицензии на программный пакет Microsoft Office 365 (персональная версия – 2 699 руб.). Полноразмерную механическую Bluetooth-клавиатуру и беспроводную мышку в расчет даже не берем. Хотя и их приобретение вряд ли существенно изменит картину в целом. Дело в том, что цена Galaxy Tab S4 на старте продаж составляет 52 990 рублей.В качестве, пожалуй, единственного полновесного Android-конкурента можно рассматривать 10,8-дюймовый планшет Huawei MediaPad M5 10 Pro, за который на момент тестирования в фирменном интернет-магазине просили 42 990 рублей.На первый взгляд, по начинке соперники мало чем отличаются друг от друга. Так, у Huawei MediaPad M5 10 Pro, выполненного уже в алюминиевом корпусе, IPS-экран с таким же WQXGA-разрешением, процессор HiSilicon Kirin 960, аккумулятор на 7 500 мА*ч, есть дактилоскопический сканер. В комплект также входит электронное перо, которое здесь называется M Pen, а вот чехол с клавиатурой, по крайней мере, на момент тестирования, шел вместе с планшетом в качестве подарка (на AliExpress нечто подобное можно купить примерно за 2 тыс. рублей). При этом, режим ПК называется EMUI Desktop. Кстати, если офисное использование планшета не очень-то интересует, а девайс хочется взять из флагманской линейки, стоит подумать о прошлогоднем Samsung Galaxy Tab S3, за Wi-Fi версию которого в крупных розничных сетях просили 34 990 рублей.Итоги обзора планшета Samsung Galaxy Tab S4Плюсы:Режим работы DeXВысокая производительностьОтличная автономностьБольшой Super AMOLED-экранКачественный звукМинусы:Маркий стеклянный корпусНет защиты корпуса от водыЧехол-клавиатура не входит в комплект