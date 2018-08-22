В центре Киева произошло второе за неделю ДТП с участием военной техники. На этот раз на перекрестке столкнулись танк и грузовик.

В центре Киева произошло второе за неделю ДТП с участиемвоенной техники. На этот раз на перекрестке столкнулись танк и грузовик.Во время генеральной репетиции парада в украинской столицетанк протаранил военный грузовик. ДТП произошло на перекрестке улиц Черновола иМаршала Рыбалко.Сегодняшнее происшествие ДТП стало вторым с момента началаподготовки военной техники к параду в честь Дня независимости. 18 августа зенитныйракетный комплекс "Бук", возвращавшийся с вечерней репетиции,врезался в здание бизнес-центра.В этом году в параде примут участие четыре с половинойтысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Присутствие на параде ранееподтвердили представители 15 стран – партнеров Украины, большая часть которыхиз стран НАТО, сообщает .В субботу, 25 августа Украина отметит 27-й годовщинунезависимости. По Крещатику пройдут пешие формирования вооруженных сил и двеколонны техники. Принимать парад будет президент Петр Порошенко.Как писали , несколько дней назад Украина показала всему миру новое грозное оружие – самоходную гаубицу. Правда, на самом деле она оказалосьопытным образцом, который даже не может стрелять. Гаубица создана на база КрАЗ с российским двигателем.