В центре Киева произошло второе за неделю ДТП с участием
военной техники. На этот раз на перекрестке столкнулись танк и грузовик.
В центре Киева произошло второе за неделю ДТП с участием
военной техники. На этот раз на перекрестке столкнулись танк и грузовик.
Во время генеральной репетиции парада в украинской столице
танк протаранил военный грузовик. ДТП произошло на перекрестке улиц Черновола и
Маршала Рыбалко.
Сегодняшнее происшествие ДТП стало вторым с момента начала
подготовки военной техники к параду в честь Дня независимости. 18 августа зенитный
ракетный комплекс "Бук", возвращавшийся с вечерней репетиции,
врезался в здание бизнес-центра.
В этом году в параде примут участие четыре с половиной
тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Присутствие на параде ранее
подтвердили представители 15 стран – партнеров Украины, большая часть которых
из стран НАТО, сообщает .
В субботу, 25 августа Украина отметит 27-й годовщину
независимости. По Крещатику пройдут пешие формирования вооруженных сил и две
колонны техники. Принимать парад будет президент Петр Порошенко.
Как писали , несколько дней назад Украина показала всему миру новое грозное оружие – самоходную гаубицу. Правда, на самом деле она оказалось
опытным образцом, который даже не может стрелять. Гаубица создана на база КрАЗ с российским двигателем.