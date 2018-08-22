Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

С 24 августа по 2 сентября 2018 года в городе Москве пройдет ежегодный Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».В связи с проведением мероприятия вводятся ограничения в движении автотранспорта с 07.00 23 августа 2018 года до 06.00 3 сентября 2018 года и с 22 часов до окончания фейерверка с 23 августа по 2 сентября 2018 года:- по ул. Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной;- по ул. Варварка от Старой площади до ул. Москворецкая, а также по ул. Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережной.Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81