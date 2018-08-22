В семье 87-летнего народного артиста Ивана Краско произошел раскол. Он собирается разводится со своей 27-летней женой Натальей Шевель.

В семье 87-летнего народного артиста Ивана Краско произошелраскол. Он собирается разводится со своей 27-летней женой Натальей Шевель.По словам самого Краско, молодая жена уже несколько месяцевс ним не живет. Девушка одна путешествует по миру. Сначала она посещала Израиль,теперь любуется архитектурой Испании. Супруги периодически созваниваются, но скорее, как друзья, нежели любовники. Артист уверяет, что вопрос с расставанием назрелуже давно."Брак с Натальей Александровной – это же эксперимент с моейстороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, покадевочка не встанет на ноги", – заявил Иван Иванович. Также звезду советскогокино всегда расстраивал тот факт, что молодая зазноба не желает заводить с нимдетей. "Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другойстороны, может быть, это наивно, но, если бы появился ребенок, с квартирой бы явопрос решил", – рассуждает Краско.Сейчас рядом с пожилым народным артистом постоянно находитсяего экс-супруга Наталья Вяль. По словам Ивана Ивановича, она готова принять егообратно, ведь как-никак у них двое сыновей. Шевель знает о намерении ее престарелогомужа вернуться к бывшей и никак не противится этому.Краско вспоминает, что брак с Вяль был расторгнут не по ее инициативе – Наталья ушла к другому. Позже женщина пожалела о своем решении, очем призналась Ивану Ивановичу. Народный артист отмечает, что так как их так ине развенчали, перед богом они продолжают быть супругами. "Батюшка Николайтогда, увидев нас, сказал, что Наталья на меня благотворно влияет и благословилнаш союз. Так мы повенчались и брак наш не развенчан до сих пор", – цитируетзвезду советского кино сайт "Комсомольская правда".