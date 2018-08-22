В семье 87-летнего народного артиста Ивана Краско произошел
раскол. Он собирается разводится со своей 27-летней женой Натальей Шевель.
В семье 87-летнего народного артиста Ивана Краско произошел
раскол. Он собирается разводится со своей 27-летней женой Натальей Шевель.
По словам самого Краско, молодая жена уже несколько месяцев
с ним не живет. Девушка одна путешествует по миру. Сначала она посещала Израиль,
теперь любуется архитектурой Испании. Супруги периодически созваниваются, но скорее, как друзья, нежели любовники. Артист уверяет, что вопрос с расставанием назрел
уже давно.
"Брак с Натальей Александровной – это же эксперимент с моей
стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока
девочка не встанет на ноги", – заявил Иван Иванович. Также звезду советского
кино всегда расстраивал тот факт, что молодая зазноба не желает заводить с ним
детей. "Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой
стороны, может быть, это наивно, но, если бы появился ребенок, с квартирой бы я
вопрос решил", – рассуждает Краско.
Сейчас рядом с пожилым народным артистом постоянно находится
его экс-супруга Наталья Вяль. По словам Ивана Ивановича, она готова принять его
обратно, ведь как-никак у них двое сыновей. Шевель знает о намерении ее престарелого
мужа вернуться к бывшей и никак не противится этому.
Краско вспоминает, что брак с Вяль был расторгнут не по ее инициативе – Наталья ушла к другому. Позже женщина пожалела о своем решении, о
чем призналась Ивану Ивановичу. Народный артист отмечает, что так как их так и
не развенчали, перед богом они продолжают быть супругами. "Батюшка Николай
тогда, увидев нас, сказал, что Наталья на меня благотворно влияет и благословил
наш союз. Так мы повенчались и брак наш не развенчан до сих пор", – цитирует
звезду советского кино сайт "Комсомольская правда".