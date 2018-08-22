Телеведущя Эвелина Бледанс посетила премьеру финального фильма мистической франшизы Гоголь. Страшная месть. Артистка шокировала присутствующих ярким внешним видом.

Телеведущя Эвелина Бледанс посетила премьеру финальногофильма мистической франшизы "Гоголь. Страшная месть". Артистка шокировалаприсутствующих ярким внешним видом.Для похода на показ звезда выбрала экстравагантный наряд.Она облачилась в свободное платье из шелка с поясом и пестрым цветочнымпринтом, сильно напоминающее восточный халат. Свой образ Эвелина дополнила синейшляпкой и огромными очками от известного бренда с черной оправой.Помимо Бледанс на мероприятии были замечены многие отечественныезнаменитости. Владимир Вдовиченков, Михаил Швыдкой, Ирина Старшенбаум, ЕкатеринаШпица, Татьяна Лазарева, Ирина Безрукова, Илья Бачурин, Анастасия Макеева,Настя Задорожная, Маша Цигаль, Сергей Кристовский, Ирина Йовович, Елена Летучаяи многие другие.Напомним, что вчера Эвелина сделала экстракорпоральноеоплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "АндрейМалахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донорагенетического материала, звезда не называет.Телеведущая сообщила репортерам, что готова растить малыша без чьей-либо помощи. Послерасставания с супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построитьотношения. А ведь Эвелине в следующем году исполнится 50 – у нее нет времени напоиски достойного мужчины.Ранее в интервью телеведущая рассказала, что всегда мечталао дочери. В первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-занесчастного случая девочка родилась мертвой.Напомним, что уБледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший,Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях спродюсером Александром Семиным.