Пока был юнгой на корабле, был интерес работать за рубежом, ходить по морям, но семье требовалась моя поддержка, и я вернулся в Москву...

Старший инспектор службы 3 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Владислав Белов пришел на службу в «Московскую туристическую полицию» потому, что это не только важное, но и полезное направление для укрепления языковых знаний в правоохранительной сфере.В 10 - 11 классах Владислав уехал в Англию по обмену опытом, но, несмотря на полученные знания, не представлял себя языковедом. Между тем, летом он отправился на Кольский полуостров, где стал береговым рабочим, что подвигло его остаться на флоте. «Я стал учиться на капитана, на штурмана дальнего плавания, сначала на реке, а потом на море, но английский не бросил – стал расширять морскую специфику, поскольку работа на судне подразумевает различную терминологию. Пока был юнгой на корабле, был интерес работать за рубежом, ходить по морям, но семье требовалась моя поддержка, и я вернулся в Москву», - рассказал инспектор 1 роты.Вернувшись в столицу, он поступил в РУДН, где открыл для себя возможность изучения китайского языка. «11 лет я учу китайский язык, английский – всю жизнь, время от времени погружаясь в различные сферы: морская, политическая, деловая, правовая, а теперь и правоохранительная. В перспективе освоить испанский и французский языки, поскольку изучение нового языка – хорошая возможность погрузиться в культуру и лучше узнать человека», - отметил Владислав Белов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве