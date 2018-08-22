Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне придумали, как видеть осознанные сновидения. Это стало возможным с помощью специального лекарственного средства.

Ученые из Висконсинского университета вМадисоне придумали, как видеть осознанные сновидения. Это стало возможным спомощью специального лекарственного средства.Дляэтого специалисты использовали препарат, применяемый при Альцгеймера.Он улучшил память, ускорил и помог запомнить.Участвовавшиев эксперименте испытуемые рассказали, что хорошо помнили детали происходящегово сне. При этом их сновидение было ближе к реальности, чем обычно, сообщает CNet.Исследователидавали пациентам галантамин. Его употребляют при различных заболеванияхцентральной нервной системы. Эксперты полагают, что это средство хорошодействует на так называемые холинергические синапсы во время сна.Ранее в университете вСуонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Каксчитают эксперты, они помогают осознать пережитые за события.Напомним, выяснили,что сны могут указывать на физические болезни. Тут в первую очередь стоитобратить внимание на повторяющиеся сюжеты ночных