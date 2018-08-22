Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал свое мнение по поводу нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой. Он считает, что молодая коллега не прогадала.

Двукратныйолимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал свое мнение по поводу новоготренера российской фигуристки Евгении Медведевой. Онсчитает, что молодая коллега не прогадала.После олимпийского сезона двукратнаячемпионка мира покинула группу наставницы Этери Тутберидзе ипереехала в Торонто к специалисту Брайану Орсеру, известному не только спортивными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Плющенко отметил, чтофигуристка ушла к достойному тренеру."Медведева ушлаот Тутберидзе к хорошему тренеру – Орсеру. Потрясающему.Женя будет показывать отличный результат", – цитирует спортсмена Sports.ru. При этом он добавил, что на ОлимпиадеЕвгении Медведевой все-таки будет сложно. Ведь в России подрастают достойныеконкурентки, которым сейчас по 14 лет.Уже сейчас девочкипоказывают отличные результаты. "Они прыгают четверные прыжки,я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, чтона следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш", – заявил Плющенко.Что касаетсясобственных планов, то тренер рассказал, что готовит новых звезд фигурногокатания. "Открыл свою академию, у меня много детей, растим спортсменов....Хочу, чтобы мои спортсмены представляли Россию на международныхмероприятиях", – добавил спортсмен. "Выступать я продолжаю… Немногоне хватает времени", – заключил Евгений Плющенко.