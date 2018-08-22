"Знаковое событие для всех сотрудников МВД России состоялось на высочайшей точке Европы - горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Знаковое событие для всех сотрудников МВД России состоялось на высочайшей точке Европы - горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике. Свое восхождение полицейские посвятили 300-летию российской полиции – исторической дате в летописи современных правоохранительных органов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ведомственную команду возглавил заместитель начальника Договорно-правового департамента МВД России генерал-майор внутренней службы Иван Иванов. В нее вошли представители центрального аппарата МВД России, БКБОП, Объединенной редакции МВД России, а также сотрудники Управления по работе с личным составом, пресс-службы и медицинской части МВД по Республике Кабардино-Балкария.Знакомство с суровым горным климатом началось с выходов на водопады в поселке Терскол на высоте 2650 метров, откуда, преодолевая поэтапно высоты, альпинисты поднимались на гору Чегет. Их маршрут проходил мимо озера Донгуз Орун-Кёль, водопада Девичьи косы, ущелья Адыл-Су.На высоте 3500 метров полицейские возложили цветы к памятнику кавалеристам 214-го полка, преградившим в годы Великой Отечественной войны путь фашисткой дивизии «Эдельвейс». Почтили память погибших воинов минутой молчания.Закончилась подготовка у скал Пастухова – на высоте 4650 метров. К слову, участники экспедиции выполнили спортивный разряд по альпинизму.Финальный этап восхождения стартовал ночью, и с рассветом государственный флаг Российской Федерации и флаг МВД России развевались на высокогорном ветру западной вершины Эльбруса. Там же установили вымпел радиостанции «Милицейская волна» и логотип «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации».Затем часть группы под руководством генерал-майора внутренней службы Ивана Иванова взошла на восточную вершину Эльбруса, водрузив флаги на высоте 5621 метр и выполнив почетный среди альпинистов «Крест».«Несмотря на то, что далеко не все участники группы обладали опытом покорения горных вершин, сила духа, выносливость, полицейская закалка, характер позволили им пройти весь маршрут и достичь намеченной цели, совершив историческое восхождение на обе вершины высочайшей горы России и Европы – Эльбрус», - подчеркнула Ирина Волк.Скачать видео