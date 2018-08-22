Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, отжав балконную дверь...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи.В полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая на 3-й Сокольнической улице. Она рассказала, что вернувшись домой, обнаружила пропажу ювелирных украшений и денежных средств. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, отжав балконную дверь, похитил деньги и ювелирные украшения и скрылся с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73