Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району г. Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району г. Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.76-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что в одном из магазинов на Нижегородской улице у неё похищен кошелек с деньгами и банковскими картами. Позже с банковской карты произведено списание денежных средств.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Брошевском переулке города Москвы. У местного жителя изъят кошелек, банковские карты и похищенные деньги», – добавила Ирина Волк.В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк