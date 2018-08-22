Последствия грозы устранили. Накануне из-за порывов ветра до 20 метров в секунду более 130 населённых пунктов остались без электроснабжения, попадало более 30 деревьев. А в Судогде были повреждены кровли 14 многоквартирных домов.

Последствия грозы устранили. Накануне из-за порывов ветра до 20 метров в секунду более 130 населённых пунктов остались без электроснабжения, попадало более 30 деревьев. А в Судогде были повреждены кровли 14 многоквартирных домов. Как сообщает МЧС, погибших и пострадавших нет. Кровли 12 домов временно уже восстановлены. "Владэнерго" сообщило, что бригады энергетиков восстановили основное электроснабжение потребителей. И напомнило, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно .