Семь заключенных отказались от еды

Семь заключенных отказались от едыГлава правозащитной организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян рассказал о коллективной голодовке во Владимирском централе.Семь заключенных колонии строгого режима отказались от еды в знак протеста «против пыток, избиений и доведения до самоубийств» от инспекторов УФСИН. Они держат голодовку с 13 августа.Об этом правозащитнику рассказали родственники заключенных. Возможно, голодают в знак протеста большее количество человек. Никто не может получить точную информацию, поскольку УФСИН отказывает во встречах.