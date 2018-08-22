Дом загорелся в деревне Ручей

Дом загорелся в деревне РучейПри пожаре в жилом доме в Ковровском районе погибли два человека - мужчина и женщина.Возгорание произошло утром в среду, 22 августа, около 5.20. Огонь охватил одноэтажный дом в деревне Ручей. После ликвидации пожара спасатели обнаружили два тела. Еще одного человека - 76-летнего пенсионера - удалось вытащить из огня. Он находится в больнице.По данному факту следователи проведут проверку.