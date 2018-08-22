Следующим президентом Украины станет человек Кремля. Иначе в стране начнется третий майдан.

Следующим президентом Украины станет человек Кремля. Иначе встране начнется третий майдан.С таким сенсационным прогнозом выступило издание Луга news.ru. По мнению автора статьи, взаимныеобвинения кандидатов в работе на Москву стали самой продуктивной темой в избирательной кампании, которая фактическиначалась прошлой осенью.Не исключено, что одной из серых лошадок на выборах станет ВикторМедведчук, который пока что ничего не говорил о своих президентских амбициях.Лидеробщественного движения "Украинский выбор", который много делает для обмена пленныхв Донбассе, в политике человек не новый. В разные годы он возглавлял Администрациюпрезидента Украины, был первым вице-спикером Рады, членом Высшего совета юстиции и СНБО.Как это не странно звучит, но Медведчук может подыгратьмирным инициативам Порошенко по обмену российских граждан на режиссера Сенцова.Правда, одно дело, если обмен состоится задолго до или уже после выборов, исовсем другое, если он произойдет, скажем, накануне первого тура, а спасителем украинскихзаложников станет тандем двух кандидатов – Порошенко и Медведчука.Пока считается, что рейтинг Медведчука равен 0,0%. Но этотолько потому, что его еще и не рассматривали, как кандидата. Известно также,что именно радикальный кандидат может всколыхнуть болото, поднять с дивановизбирателей, которые отчаялись что-либо изменить своим участием в голосовании.А этот избиратель есть сегодня на востоке, юге и даже центре Украины.Выборы президента Украины назначены на 31 марта.Об участии в них пока что заявила только лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко. Потенциальными кандидатами считаются Петр Порошенко, бизнесмен ВадимРабинович, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и лидер "Оппозиционногоблока" Юрий Бойко.