Спасти брак от разрушения могут эротические фантазии с
участием вашего партнера. Мысли о сексе со второй половиной укрепляют отношения,
установили израильские ученые.
Спасти брак от разрушения могут эротические фантазии с
участием вашего партнера. Мысли о сексе со второй половиной укрепляют отношения,
установили израильские ученые.
Мечты о сексе с посторонними людьми могут дать новый стимул
интимной жизни пары. А вот эротические фантазии с участием партнера благотворно
влияют на весь спектр отношений, утверждают психологи Междисциплинарного центра в Герцлии.
До последнего времени было мало данных о том, как сексуальные
фантазии влияют на отношения. Исследователи признавали, что они могут оказывать
стимулирующее воздействие, освежая совместную жизнь – но приходили к таким
выводам, основываясь на умозрительных заключениях.
Израильские ученые впервые провели клинические исследования.
На протяжении шести недель участники исследования – всего 100 пар – вели
дневники. Они указывали частоту фантазий о партнере, частоту появления желания
заняться с ним сексом, положительные и отрицательные мысли и ощущения. Как
выяснилось, такие мечты не только повышают привлекательность партнера, но отношения
в целом в результате воспринимаются как более ценные и значимые.
Как отмечают исследователи, грезы о сексе с другими людьми
могут дать новый сексуальный стимул. Однако фантазии с участием собственного
партнера лучше влияют на отношения в долгосрочной перспективе.
События эротических фантазий происходят в воображаемом мире,
однако оказывают влияние на мир настоящий, – заключают авторы исследования. Мысли
о сексе с партнером усиливают половое влечение в паре. По мнению ученых, такие
фантазии могут быть инструментом, который позволит получать удовлетворение в
длительных интимных отношениях, а также сократить количество ситуаций, которые
вредят паре, пишет Personality and Social Psychology Bulletin.