Спасти брак от разрушения могут эротические фантазии с участием вашего партнера. Мысли о сексе со второй половиной укрепляют отношения, установили израильские ученые.

Спасти брак от разрушения могут эротические фантазии сучастием вашего партнера. Мысли о сексе со второй половиной укрепляют отношения,установили израильские ученые.Мечты о сексе с посторонними людьми могут дать новый стимулинтимной жизни пары. А вот эротические фантазии с участием партнера благотворновлияют на весь спектр отношений, утверждают психологи Междисциплинарного центра в Герцлии.До последнего времени было мало данных о том, как сексуальныефантазии влияют на отношения. Исследователи признавали, что они могут оказыватьстимулирующее воздействие, освежая совместную жизнь – но приходили к такимвыводам, основываясь на умозрительных заключениях.Израильские ученые впервые провели клинические исследования.На протяжении шести недель участники исследования – всего 100 пар – велидневники. Они указывали частоту фантазий о партнере, частоту появления желаниязаняться с ним сексом, положительные и отрицательные мысли и ощущения. Каквыяснилось, такие мечты не только повышают привлекательность партнера, но отношенияв целом в результате воспринимаются как более ценные и значимые.Как отмечают исследователи, грезы о сексе с другими людьмимогут дать новый сексуальный стимул. Однако фантазии с участием собственногопартнера лучше влияют на отношения в долгосрочной перспективе.События эротических фантазий происходят в воображаемом мире,однако оказывают влияние на мир настоящий, – заключают авторы исследования. Мыслио сексе с партнером усиливают половое влечение в паре. По мнению ученых, такиефантазии могут быть инструментом, который позволит получать удовлетворение вдлительных интимных отношениях, а также сократить количество ситуаций, которыевредят паре, пишет Personality and Social Psychology Bulletin.