На Украине строят планы по уничтожению Крымского моста. Намерениями Киева в эфире одного из телеканалов поделился депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, для диверсии в Керченском проливе спецслужбы Незалежной должны работать совместно с исламистами.

На Украине строят планы по уничтожению Крымского моста.Намерениями Киева в эфире одного из телеканалов поделился депутат Верховнойрады Игорь Мосийчук. По его словам, для диверсии в Керченском проливеспецслужбы Незалежной должны работать совместно с исламистами.Он пожаловался на активность Москвы в Азовском море. Пословам Мосийчука, после строительства моста через Керченский пролив российскиепограничники устроили блокаду акватории, создавая препятствия для украинскогосудоходства.Говоря о проблеме Крымского моста, Мосийчук заявил, для еерешения Киев должен действовать в тесной кооперации с "союзниками наКавказе". "Надеюсь, что господь бог и стихия природная поможет, чтобмоста этого не было", – сказал депутат Верховной рады в эфире телеканала "112 Украина".На Украине уже неоднократно раздавались голоса в пользууничтожения моста, который не дает покоя Киеву. Так, в мае, когда по трассебыло запушено автомобильное движение, в украинском руководстве поддержалиамериканское издание The Washington Examiner. Обозреватель газеты призвалнанести точечные удары по мосту, чтобы вывести его из эксплуатации.А пока в Незалежной бесятся, Крымский мост устанавливаетновые рекорды трафика. 12 августа на трассе были зафиксированы более 33 тысячавтомобилей. Всего с момента открытия движения в середине августа по моступроехали два миллиона автомобилей.В настоящее время продолжается строительство железнодорожнойчасти моста. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов.Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжутСимферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом,Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.