На Украине строят планы по уничтожению Крымского моста.
Намерениями Киева в эфире одного из телеканалов поделился депутат Верховной
рады Игорь Мосийчук. По его словам, для диверсии в Керченском проливе
спецслужбы Незалежной должны работать совместно с исламистами.
На Украине строят планы по уничтожению Крымского моста.
Намерениями Киева в эфире одного из телеканалов поделился депутат Верховной
рады Игорь Мосийчук. По его словам, для диверсии в Керченском проливе
спецслужбы Незалежной должны работать совместно с исламистами.
Он пожаловался на активность Москвы в Азовском море. По
словам Мосийчука, после строительства моста через Керченский пролив российские
пограничники устроили блокаду акватории, создавая препятствия для украинского
судоходства.
Говоря о проблеме Крымского моста, Мосийчук заявил, для ее
решения Киев должен действовать в тесной кооперации с "союзниками на
Кавказе". "Надеюсь, что господь бог и стихия природная поможет, чтоб
моста этого не было", – сказал депутат Верховной рады в эфире телеканала "112 Украина".
На Украине уже неоднократно раздавались голоса в пользу
уничтожения моста, который не дает покоя Киеву. Так, в мае, когда по трассе
было запушено автомобильное движение, в украинском руководстве поддержали
американское издание The Washington Examiner. Обозреватель газеты призвал
нанести точечные удары по мосту, чтобы вывести его из эксплуатации.
А пока в Незалежной бесятся, Крымский мост устанавливает
новые рекорды трафика. 12 августа на трассе были зафиксированы более 33 тысяч
автомобилей. Всего с момента открытия движения в середине августа по мосту
проехали два миллиона автомобилей.
В настоящее время продолжается строительство железнодорожной
части моста. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов.
Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Поезда свяжут
Симферополь и другие крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом,
Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.