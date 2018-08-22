Дискуссионный клуб для молодых и активных. Члены Молодёжной думы и юные законотворцы встретились с волонтёрами и участниками региональных, всероссийских и международных форумов разных лет. Чему можно научиться у организаторов таких масштабных событий и каким должен быть идеальный форум? Размышления и предложения ребят выслушали мои коллеги.

Дискуссионный клуб для молодых и активных. Члены Молодёжной думы и юные законотворцы встретились с волонтёрами и участниками региональных, всероссийских и международных форумов разных лет. Чему можно научиться у организаторов таких масштабных событий и каким должен быть идеальный форум? Размышления и предложения ребят выслушали мои коллеги.Они молоды, инициативны и готовы менять мир к лучшему. Это общий портрет участников крупных форумов и фестивалей страны и мира. Кстати, молодёжь Владимирской области к таким масштабным событиям активно присоединяется. Михаил Лебедев – ещё студент, но уже всерьёз увлекается политикой. На сменах всероссийского образовательного форума Территория смыслов на Клязьме бывал уже несколько раз в качестве слушателя. Ведь это уникальная возможность пообщаться с единомышленниками и послушать выдающихся людей страны – учёных, журналистов, бизнесменов, политиков.Михаил Лебедев, член Молодёжной думы при ЗакСобрании области: "Был на смене молодых политологов, поднимались темы развития России. На этой смене были встречи с различными лидерами политических партий. Запомнились встречи, наверное, со всеми, потому что это все достойные люди".Юлию Радченко интересуют международные отношения. 2 года назад девушка попала на международный форум "Евразия". Там нашла много новых друзей из разных городов России и мира. В числе главных плюсов форума девушка отметила пунктуальность организаторов.Юлия Радченко, участница международного форума "Евразия" в Оренбурге: "В плане организации мне понравилась общая координация работ участников; мы жили в разных гостиницах, но форуму удалось сделать так, чтобы все участники вовремя, без опозданий появлялись на площадках форума - это очень сложно…"Волонтёры - душа любых фестивалей и форумов. Особенно ответственно - работать с людьми из разных стран. И тут важно не терять самообладания.Наталья Лях, волонтёр Всемирного форума молодёжи и студентов в Сочи - 2017: "Сталкиваешься с такими проблемами, когда к тебе обращается человек, а ты не имеешь достаточно компетенции, чтобы ему ответить, но ты должен в полной мере его куда-то направить или дать какую-то информацию".Как продумать идеальную программу, чтобы никто не скучал, какие гости по-настоящему интересны современной молодёжи и стоит ли приезжать на один и тот же форум несколько лет подряд? Эти вопросы участники, организаторы и волонтёры разных форумов решили обсудить в рамках очередного заседания дискуссионного клуба. Проект организовали члены Молодёжной думы при ЗакСобрании области. Каждую встречу посвящают новой теме. На этот раз молодые парламентарии собирают идеи для нового форума "Политический рубеж". В этом году он впервые проводился во Владимире и собрал более 300 молодых депутатов из разных городов страны.Полина Касаткина, председатель Молодёжной думы при ЗакСобрании области: "Хотим этот форум продолжить, проводить его достаточно регулярно, для этого мы хотим узнать у участников других форумов, как он должен выглядеть. Какие плюсы, какие минусы. Нужно учитывать молодёжный аспект, молодёжную составляющую, должно быть интересно. Поэтому мы уходим от стандартных клише, от кабинетных собраний, круглых столов".Кстати, провести этот форум удалось на средства гранта, который, к слову, выиграла на "Территории смыслов" в 2017-ом сама Полина Касаткина. Продвигать полезные идеи и воплощать их в жизнь Молодёжная дума при нашем ЗакСобрании намерена и впредь.