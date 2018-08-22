Популярная ведущая заинтриговала своих поклонников. Екатерина Стриженова разметила на своей странице в Instagram фото, на котором очень молодо выглядит.

Популярная ведущая заинтриговала своихпоклонников. Екатерина Стриженова разметила на своей странице в Instagram фото, на котором оченьмолодо выглядит.На снимке знаменитость запечатленав профиль, лицом к окну с жалюзи. На Екатерину, загадочно смотрящую на улицу,падают солнечные блики."До сих пор ученые доконца не выяснили почему же зебры полосатые?!!!", – подписала фото знаменитость.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Одни подписчикифилософски порассуждали на эту тему, другие выразили свое мнение иронически.Также многие поклонники удивилисьтому, как резко помолодела Стриженова. "Кать, тебе 20 лет!!! Я в изумлении)))","Не мучайся вопросом и не жди ответа, прекрасна ты сама, как этот лучик света","Очень молодо выглядите без боевой раскраски!!!", – прокомментироваликадр пользователи соцсети.Напомним, ранее после того, как зрители программы "Времяпокажет" заявили, что Екатерине Стриженовой не место в политическом ток-шоу,за телеведущую вступились поклонники. Развязалась жаркая баталия. Народрьяно защищает свою любимицу от нападок и просит ее не обращать внимание нахейтеров.Как писали Dni.Ru, вСети из-за "Время покажет" разгорелся очередной скандал. Зрителямпришлась не по вкусу телеведущая. Пользователи соцсетей заявили, чтокрасавице-актрисе не место в политическом ток-шоу.