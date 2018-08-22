Популярная ведущая заинтриговала своих
поклонников. Екатерина Стриженова разметила на своей странице в Instagram фото, на котором очень
молодо выглядит.
Популярная ведущая заинтриговала своих
поклонников. Екатерина Стриженова разметила на своей странице в Instagram фото, на котором очень
молодо выглядит.
На снимке знаменитость запечатлена
в профиль, лицом к окну с жалюзи. На Екатерину, загадочно смотрящую на улицу,
падают солнечные блики.
"До сих пор ученые до
конца не выяснили почему же зебры полосатые?!!!", – подписала фото знаменитость.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Одни подписчики
философски порассуждали на эту тему, другие выразили свое мнение иронически.
Также многие поклонники удивились
тому, как резко помолодела Стриженова. "Кать, тебе 20 лет!!! Я в изумлении)))",
"Не мучайся вопросом и не жди ответа, прекрасна ты сама, как этот лучик света",
"Очень молодо выглядите без боевой раскраски!!!", – прокомментировали
кадр пользователи соцсети.
Напомним, ранее после того, как зрители программы "Время
покажет" заявили, что Екатерине Стриженовой не место в политическом ток-шоу,
за телеведущую вступились поклонники. Развязалась жаркая баталия. Народ
рьяно защищает свою любимицу от нападок и просит ее не обращать внимание на
хейтеров.
Как писали Dni.Ru, в
Сети из-за "Время покажет" разгорелся очередной скандал. Зрителям
пришлась не по вкусу телеведущая. Пользователи соцсетей заявили, что
красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу.