Росбанк назвал авторов проектов, прошедших в финал «НАЧНИ ИНАЧЕ» - всероссийской конкурсной программы для социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, улучшающих условия ..

Росбанк назвал авторов проектов, прошедших в финал «НАЧНИ ИНАЧЕ» - всероссийской конкурсной программы для социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, улучшающих условия жизни людей с инвалидностью. Они пройдут интенсивную программу развития, чтобы превратить свои бизнес-проекты в устойчивые предприятия.Цель , организованной Росбанком в сотрудничестве с центром поддержки социальных инициатив ImpactHubMoscow, - помочь организациям, улучшающим жизнь людей с инвалидностью, создать финансово устойчивые бизнес-модели. Программа формирует сообщество людей, объединенных мотивацией менять общество к лучшему. На 12 мест в программе поступило 154 заявки из 69 городов России от тех предпринимателей, которые трудоустраивают инвалидов или создают для них товары и услуги.Финалисты были выбраны экспертным жюри по таким критериям, как социальная значимость проблемы, эффективность и инновационность предлагаемого решения, потенциал финансовой устойчивости, потенциал команды.В жюри «НАЧНИ ИНАЧЕ», помимо представителей организаторов программы Росбанка и ImpactHubMoscow, вошли известные эксперты, в том числе исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, ведущая телеканала «Дождь» Евгения Воскобойникова, независимый эксперт по вопросам социального предпринимательства, постоянный председатель комитета «Futureofjobs» Саммита G20-Y6 Ольга Рябова и другие.«На этапе отбора перед нами стояла непростая задача, конкуренция среди проектов была высокой – 13 заявок на 1 место в программе. Благодаря тому, что в жюри вошли эксперты разного профиля, вклад каждого в обсуждение представленных проектов помог наиболее полно и всесторонне их оценитьи выбрать самые перспективные для дальнейшего развития. Я искренне поздравляю участников, ставших финалистами «НАЧНИ ИНАЧЕ» - мы будем рады помочь им сделать шаг навстречу финансовой устойчивости. При этом свою роль мы также видим в том, чтобы в дальнейшем на основе полученных результатов помочь большему количеству проектов. Хочется отметить растущий уровень сообщества социальных предпринимателей и некоммерческого сектора, которые приложили немало усилий для развития этой сферы в России. Широкая география представленных проектов также вдохновляет – общество думает в одном направлении, и мы рады поддерживать это движение», – прокомментировала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.12 финалистовпрограммы «НАЧНИ ИНАЧЕ»:● «Путешествиямечты», г. Калининград● «Кинестетикс», г. Новокузнецк, Кемеровскаяобласть● Инклюзивные мастерские «Простые вещи», г. Санкт-Петербург● Детские центры Надежды Самойловой, г. Санкт-Петербург● «ВМЕСТЕ. Инклюзивные футбольные тренировки для детей», г. Москва● «Особые мастера»,р.п. Верх-Нейвинский, Свердловская область● Инклюзивный детский центр «Ромашка», г. Новокузнецк, Кемеровская область● Художественно-ремесленные мастерские «Окоём», г. Москва● «Инклюзия - равное право для всех!», г. Иркутск● Инклюзивная творческая мастерская «ФилИн», г. Москва● «Уютные вещи», г. Магнитогорск, Челябинская область● «Взаимодействие. Инклюзивный кино-театральный проект», г. МоскваПодробнее с проектами можно познакомиться на сайте программы«Каждый год в наши детские центры мы принимаем примерно 100 детей с ДЦП, аутизмом и другими нарушениями, которых в силу тяжести не берут даже в специализированные сады, и доводим их до относительной социальной нормы. До сих пор этот проект держался на моем личном интересе и альтруизме. Для меня участие в программе «НАЧНИ ИНАЧЕ» - это возможность получить поддержку специалистов и наставников от бизнеса и НКО, найти и проработать слабые стороны, понять направления для развития», - отметила Надежда Самойлова, автор проекта «Детские центры Надежды Самойловой», г. Санкт-Петербург«По нашему мнению, социальное предпринимательство, как форма поддержки и трудоустройства людей с особенностями развития, могло бы стать эффективной и тиражируемой моделью их социализации, интеграции в общество, развития навыков самостоятельности и умения зарабатывать собственным трудом. Эта модель может продемонстрировать широкой общественности пример того, что люди с ментальной инвалидностью могут быть не только иждивенцами, объектом заботы и жалости, но и полноценными членами общества, приносить пользу, зарабатывать и обеспечивать своинужды», - рассказал Андрей Афонин, создатель художественно-ремесленных мастерских «Окоём», г. Москва6-7 сентября финалисты соберутся в Москве на вводную конференцию с мастер-классами и тренингами. Затем начнется заочная программа развития, рассчитанная на 2,5 месяца. Ее тематика разработана с учетом специфики социального предпринимательства на стыке бизнеса и филантропии. Под руководством кураторов - успешных предпринимателей - участники будут дорабатывать и улучшать свои проекты. Практические рекомендации экспертов будут основаны в том числе на результатах исследования лучших российских практик создания устойчивых моделей в сфере работы с людьми с инвалидностью.Одним из элементов образовательной программы будет профессиональное наставничество и консультации со стороны сотрудников Росбанка. Они на волонтерской основе будут делиться своей экспертизой и знаниями в таких областях, как маркетинг, продажи, бизнес-планирование, юридические и финансовые вопросы.После прохождения программы развития 12 участников поборются за гранты и главный приз. Из трех победителей двое получат премию в 200 и 150 тысяч рублей на развитие устойчивых моделей своих организаций, а главным призом станет интенсив по обмену опытом во Франции.