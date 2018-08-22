Ответом на новые санкции США станет отказ от доллара. Россия
постепенно переходит на расчеты в национальных валютах при торговле с другими
странами.
Ответом на новые санкции США станет отказ от доллара. Россия
постепенно переходит на расчеты в национальных валютах при торговле с другими
странами.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что
расширение санкций может негативно отразиться на торговле, но возглавляемое им
ведомство рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на
новые ограничительные меры.
Ограничения были всегда, напомнил министр. "Выполняя
задачи по импортозамещению в области станкостроения, мы ставили перед собой
задачу выйти на тот объем продукции, с теми качествами и характеристиками,
которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа", – заявил Мантуров в
интервью телеканалу "Россия 24".
В начале августа США объявили о новых санкциях в отношении России.
На этот раз они связаны с бездоказательными обвинениями в использовании
химического оружия на территории Великобритании, а именно в отравлении
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Первый пакет санкций должен вступить в силу в конце августа,
второй – к концу года. Это произойдет в случае, если Россия не допустит
международных наблюдателей на свои секретные военные объекты.
На негативных политических новостях курс рубля начал стремительно
падать, а пессимистически настроенные
эксперты заявили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которые
хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или
довольно сильно обесцениться.
В правительстве, напротив, сделали успокаивающие заявления,
сказав, что финансовая система России достаточно крепкая и выдержит любые
потрясения. Между тем рубль продолжает свое падение. Доллар торгуется сегодня, 22
августа, во второй половине дня в пределах 67 рублей 82 копеек, евро стоит 78
рублей 70 копеек, что несколько выше . официального курса Центробанка на четверг:
67,61 рубля за доллар и 78,19 рубля за евро.