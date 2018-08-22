Ответом на новые санкции США станет отказ от доллара. Россия постепенно переходит на расчеты в национальных валютах при торговле с другими странами.

Ответом на новые санкции США станет отказ от доллара. Россияпостепенно переходит на расчеты в национальных валютах при торговле с другимистранами.Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, чторасширение санкций может негативно отразиться на торговле, но возглавляемое имведомство рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ нановые ограничительные меры.Ограничения были всегда, напомнил министр. "Выполняязадачи по импортозамещению в области станкостроения, мы ставили перед собойзадачу выйти на тот объем продукции, с теми качествами и характеристиками,которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа", – заявил Мантуров винтервью телеканалу "Россия 24".В начале августа США объявили о новых санкциях в отношении России.На этот раз они связаны с бездоказательными обвинениями в использованиихимического оружия на территории Великобритании, а именно в отравленииэкс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Первый пакет санкций должен вступить в силу в конце августа,второй – к концу года. Это произойдет в случае, если Россия не допуститмеждународных наблюдателей на свои секретные военные объекты.На негативных политических новостях курс рубля начал стремительнопадать, а пессимистически настроенныеэксперты заявили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которыехранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, илидовольно сильно обесцениться.В правительстве, напротив, сделали успокаивающие заявления,сказав, что финансовая система России достаточно крепкая и выдержит любыепотрясения. Между тем рубль продолжает свое падение. Доллар торгуется сегодня, 22августа, во второй половине дня в пределах 67 рублей 82 копеек, евро стоит 78рублей 70 копеек, что несколько выше . официального курса Центробанка на четверг:67,61 рубля за доллар и 78,19 рубля за евро.