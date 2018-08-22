22.08.2018

2018-08-22 13:25:50

Россиянина арестовали за попытку устроить теракт

Гражданина России задержали в Берлине по подозрению в подготовке теракта. У мужчины обнаружили взрывчатое вещество.



Сообщается, что задержание "было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции". Правоохранители также обыскали квартиру подозреваемого, передает сетевое издание .