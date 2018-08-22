Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на пятой позиции в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Ее доход составил 10,5 миллиона долларов. Первое место досталось Серене Уильямс (18,1 млн).

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на пятой позиции в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Ее доход составил 10,5 миллиона долларов. Первое место досталось Серене Уильямс (18,1 млн).Любопытно, что американская теннисистка заработала за прошедший год лишь 62 тысячи долларов призовых от участия в соревнованиях. Весь остальной доход включает в себя спонсорские контракты и бизнес.Второй в списке самых богатых спортсменок за прошедший год стала теннисистка из Дании Каролина Возняцки (13 млн долларов). Стоит отметить, что в первой десятке только две спортсменки не имеют отношения к теннису. Это звезда женского бадминтона Пусарла Венката Синдху из Индии (7-е место, 8,5 млн) и представительница автоспорта американка Даника Патрик (9-е, 7,6 млн).В первой десятке самых высокооплачиваемых спортсменок также оказались американка Слоан Стивенс (3-е место, 11,2 млн), испанка Гарбинье Мугуруса (4-е, 11 млн), американка Винус Уильямс (6-е, 10,2), румынка Симона Халеп (8-е, 7,7) и немка Анжелика Кербер (10-е, 7).