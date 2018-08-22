Пожилая женщина ушла на прогулку и не вернулась

Пожилая женщина ушла на прогулку и не вернуласьВ поселке Сусанино Костромской области служебная собака по кличке Дудка помогла найти 81-летнюю пенсионерку.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел 20 августа. В полицию обратилась женщина и рассказала, что её пожилая мама ушла прогуляться, но так и не вернулась домой.Ночные поиски оказались безрезультатными. Тогда к работе подключили кинологов. Дудка смогла взять след и нашла женщину в двух километрах от поселка. Пенсионерка провела ночь в поле, а после не смогла подняться. Сейчас она находится в больнице.