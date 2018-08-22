Житель Лакинска похитил из организации, в которой осуществлял трудовую деятельность, почти 350 килограммов латунной стружки.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Полицейские установили, что в период с середины июля по 13 августа текущего года подозреваемый, с территории предприятия, в котором осуществлял трудовую деятельность, похитил в общей сложности 345 килограммов латунной стружки. Причиненный материальный ущерб превысил 50 тысяч рублей.Мужчина, задержанный сотрудниками полиции, пояснил, что после каждого рабочего дня выносил некоторое количество стружки, которую сначала хранил у себя дома, а впоследствии сдавал в пункт приема металлолома.Вырученные деньги в сумме около 35 тысяч рублей фигурант потратил на личные нужды.Расследование уголовного дела продолжается.