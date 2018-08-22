Злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, похитил мобильные телефоны и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 25-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в краже из салона сотовой связи и грабеже.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного в Багратионовском проезде.Представитель магазина пояснил, что из салона пропали дорогостоящие мобильные телефоны. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД в Багратионовской проезде задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Московской области.Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, похитил мобильные телефоны и скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также полицейские установили причастность задержанного к грабежу. На Осеннем бульваре злоумышленник, угрожая 56-летнему мужчине, похитил у него золотую цепочку с крестиком и скрылся. Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также его возможных соучастников.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39