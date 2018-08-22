Злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, похитил мобильные телефоны и скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 25-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в краже из салона сотовой связи и грабеже.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного в Багратионовском проезде.
Представитель магазина пояснил, что из салона пропали дорогостоящие мобильные телефоны. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД в Багратионовской проезде задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Московской области.
Установлено, что злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, похитил мобильные телефоны и скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также полицейские установили причастность задержанного к грабежу. На Осеннем бульваре злоумышленник, угрожая 56-летнему мужчине, похитил у него золотую цепочку с крестиком и скрылся. Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также его возможных соучастников.
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-39