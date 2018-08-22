Владимиру исполняется 1028 лет.

Владимиру исполняется 1028 лет.25 августа Владимир празднует День города. Ему исполняется 1028 лет.Свой городВ этот праздник владимирцы и гости города рады полюбоваться обновлёнными улицами и площадями, посетить любимые достопримечательности и дорогие сердцу места. А город отвечает взаимностью, заряжает положительными эмоциями и дарит новые впечатления.Какой он, современный Владимир? Сколько людей проживает в его границах, какой они национальности, возраста, сколько юных владимирцев ежегодно появляются на свет, насколько мобильно население, любят ли горожане спорт, как проводят досуг? На эти вопросы знают ответ сотрудники Владимирстата.Статистика утверждает: с каждым годом всё больше людей по праву считает Владимир своим родным городом. Если в 2013 г. в областном центре проживало 350,5 тыс. жителей, то к началу 2018 г. их число увеличилось до 357 тыс. человек (26 % от общей численности населения области). Только за 2017 г. число владимирцев выросло на 856 человек.Положительная тенденцияС 2000 по 2016 год во Владимире отмечали умеренную тенденцию роста рождаемости. В 2017 г. в областном центре родилось 3677 детей. Это в 1,5 раза больше по сравнению с 1999 г. - периодом самой низкой рождаемости.Увеличивающаяся доля молодых жителей города положительно сказалась на среднем возрасте горожан. Возраст среднестатистического владимирца - 40,5 лет (мужчина - 37 лет, женщина - 43,3 года), он на 1,1 года моложе среднего жителя Владимирской области.Главным фактором сохранения и роста численности населения областного центра остаётся миграционный прирост, который в 2017 составил 1,7 тыс. человек. Такая ситуация складывается, в основном, за счёт внутрирегиональной миграции и международной миграции со странами СНГ.Миграционные процессы характерны для всей истории Владимира, отсюда и многонациональный состав населения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, самыми многочисленными национальностями были русские (96% от числа лиц, указавших национальную принадлежность), украинцы (1%), татары (0,6%), армяне (0,5%), азербайджанцы (0,4%) белорусы (0,3%), мордва (0,2%) и узбеки (0,1%). Всего на территории города проживали представители 97 национальностей.Всегда в развитииИнвестиции в основной капитал - залог успешного развития бизнеса. Отрадно отметить положительную динамику этого важнейшего показателя у крупных и средних организаций города. Общий объём инвестиций в основной капитал в первом полугодии достиг 7 млрд 149 млн рублей (103,9% к такому же периоду прошлого года).Много добрых слов слышат в свой адрес те, кто организует и выполняет работы по благоустройству мест отдыха горожан. Реконструированные и обновлённые скверы, водоёмы, детские площадки, придомовые территории стали желанным местом отдыха для многих семей.Порадовали владимирцев и строители, сумевшие справиться с кризисными явлениями. В январе-июле этого года они сдали 63 тыс. кв. метров жилых помещений. Это почти на треть больше, чем за то же время в прошлом году.Спорту и физической культуре тоже уделяют особое внимание. Во Владимире насчитывают 620 спортивных сооружений. Численность занимающихся в физ­куль­тур­но-оз­до­ро­ви­тель­ных клубах, секциях и группах - более 136,6 тыс. человек, то есть каждый 3-й владимирец включил занятия физической культурой в свой образ жизни.Многообразна и культурная жизнь города: 2 профессиональных театра, филармония, 14 организаций культурно-досугового типа и 21 общественная библиотека никогда не пустуют.А в контексте богатого исторического наследия особое значение у музейной деятельности, которую активно осуществляют 3 крупных государственных музея - Центр пропаганды изобразительного искусства, Выставочный комплекс г. Владимира и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Комментарий:Глава города Владимира Ольга Деева:- В День города местных жителей и туристов ждут многочисленные сюрпризы. Масштабные гулянья, насыщенная концертная программа и красочный фейерверк - пройдут в субботу. Праздновать очередной день рождения Владимира начнут уже с четверга, а закончатся торжества в воскресенье.