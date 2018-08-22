В Коврове едва не случилась трагедия. Предотвратили её бдительные прохожие и спасатели. Они своевременно среагировали на сообщение о мальчике на крыше балкона пятиэтажного дома. В 12.52 на пульт диспетчера Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступило тревожное сообщение. Взволнованные прохожие позвонили в МЧС и сообщили, что на крыше балкона одного из пятиэтажных домов в Коврове находится ребёнок.

В Коврове едва не случилась трагедия. Предотвратили её бдительные прохожие и спасатели. Они своевременно среагировали на сообщение о мальчике на крыше балкона пятиэтажного дома. В 12.52 на пульт диспетчера Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступило тревожное сообщение. Взволнованные прохожие позвонили в МЧС и сообщили, что на крыше балкона одного из пятиэтажных домов в Коврове находится ребёнок. По указанному адресу незамедлительно были направлены силы и средства от Ковровского пожарно-спасательного гарнизона, частной пожарной охраны Ковровского механического завода, поисково-спасательного отряда, городской станции скорой помощи. В 13.06, то есть через 14 минут после поступления тревожного сигнала, сотрудники МЧС уже сняли шестилетнего мальчика с крыши балкона. Сейчас выясняются обстоятельства того, как ребенок оказался в такой опасной ситуации.