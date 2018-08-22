США вводят очередной пакет антироссийских санкций. На этот раз — из-за голословных обвинений Лондона. Там считают, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В нашем МИД уже заявили, что подобная политика Вашингтона беспреспективна.

США вводят очередной пакет антироссийских санкций. На этот раз — из-за голословных обвинений Лондона. Там считают, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В нашем МИД уже заявили, что подобная политика Вашингтона беспреспективна.Под новые антироссийские санкции США попал "Нептун", а также "Богатырь", "Бэлла","Партизан", "Патриот" и "Севастополь". Это названия шести российских судов, которые якобы в нарушение санкций против Северной Кореи, поставляли нефть. Под ограничениями теперь также компания-судовладелец из Владивостока и еще несколько фирм. Пополнился и американский черный список физических лиц двумя фамилиями россиян. С сегодняшнего дня вводятся и другие ограничения в связи с так называемым делом Скрипалей.Как поставить российскую экономику на колени? Об этом напрямую спрашивал один из сенаторов, чувствуя, что сам с коллегами находится в незавидном положении. Подсчитали: из четырех тысяч различных американских санкций против России введено почти шестьсот, но искомого результата — к разочарованию американских сенаторов — все нет: столь желаемый по-прежнему Крым в России, а столь ненавистный им Башар Асад все так же в Сирии.По традиции, много говорили об угрозе американской демократии со стороны российских хакеров. Однако новый пакет санкций, включающий меры против российского госдолга, до промежуточных выборов в Конгресс, скорее всего, рассматривать не будут. Собираются перенести на октябрь либо ноябрь."Мы принимаем жесткие меры против России. Но мы не видим, чтобы ее поведение как-то изменилось, верно? Они продолжают делать то, что делали годами", — заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер.Десятилетиями, прозвучало в зале. Заместитель госсекретаря Уэсс Митчелл совершил экскурс в историю зловредного поведения русских и проследил его аж до 30-х годов прошлого века. "Большевики! А затем и советское государство. C ними в той или иной степени согласуется то, как сейчас стратегически себя ведет Россия. Она проводит операции влияния. Только инструменты изменились и масштаб, произошла цифровизация", — заявил Митчелл.Компания Microsoft аккурат к сенатскому заседанию объявила, что предотвратила возможное вмешательство российских хакеров в промежуточные выборы в Конгресс. В Москве назвали все это расчетом на политический вау-эффект, но в Вашингтоне он отлично работает. Так же, как и обвинения Дональда Трампа в сговоре с Кремлем. Ключевой фигуре — бывшему руководителю его избирательной компании Полу Манафорту — присяжные вынесли вердикт: виновен по 8 из 18 пунктов обвинения. Но один из них не связан с Россией. Манафорта поймали на налоговых махинациях. Впереди у него еще один суд за то, что не зарегистрировался иностранным агентом. Но работал Манафорт не на Россию, а на Украину."Fake News и охота на ведьм, связанная с Россией, — вот главная комбинация на сегодняшний день. Где сговор? Они все еще пытаются его найти. Так где же он? Найдите этот сговор! Мы тоже хотим его найти", — заявил президент США Дональд Трамп.С Россией, как выясняется, не связано ничего из того, что пока предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер. Но все более болезненные удары сыплются на Трампа. Его личный адвокат Майкл Коэн сдался ФБР и признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, но главное — что во время выборов по указанию Трампа заплатил двум женщинам за молчание. Среди них порноактриса Сторми Дэниэлс.Кроме морального аспекта, для Трампа могут быть и юридические последствия: отправленные женщинам 280 000 долларов были корпоративными деньгами, принадлежащими компании Трампа. Это трактуется как нарушение правил избирательной компании, и громкие обвинения в том, что это была попытка повлиять на выборы, уже звучат.