Федеральный министр высоко оценил работу региона в развитии сельского хозяйства

Федеральный министр высоко оценил работу региона в развитии сельского хозяйстваМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 21 августа посетил Владимирскую область, сообщает пресс-служба администрации региона.В рамках рабочей поездки федеральный министр обсудил с главой региона Светланой Орловой ситуацию на рынке сельхозпродукции, а также возможные меры поддержки сельскохозяйственных производителей, касающиеся возмещения затрат на проценты по кредитам. Кроме того, обсуждались вопросы создания вертикально интегрированной федеральной ветеринарной службы страны и виды господдержки предприятиям-экспортерам продукции АПКОтдельно была затронута тема поддержки производителей молока и выравнивания ситуации на молочном рынке страны. Для владимирских аграриев это вопрос актуален. Уровень самообеспечения молоком в прошлом году в регионе составил 130%. По словам Светланы Орловой, рост продолжается за счет улучшения производительности и повышения генетического потенциала поголовья.В 2018 году на финансирование агропромышленного комплекса Владимирской области из областного и федерального бюджетов было направлено 1 млрд 534 млн рублей. Кроме того, по распоряжению Светланы Орловой в виде субсидий на молоко из областного бюджета было выделено дополнительно 100 млн рублей. Еще 25 млн рублей было направлено на погектарную поддержку растениеводства.«То, что производится на территории региона, на сегодняшний день может конкурировать с лучшими мировыми аналогами, — отметил Дмитрий Патрушев. — При этом 75% сельскохозяйственных предприятий региона уже финансово успешны и являются прибыльными, в ЦФО это один из лучших показателей».