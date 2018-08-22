От футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей. Сегодня 12-летний Артем, 10-летняя Яна и 6-летний Арсений – ее отрада и надежда.

От футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей. Сегодня 12-летний Артем, 10-летняя Яна и 6-летний Арсений – ее отрада и надежда.Арсений хотя пока и не ходит в школу, но рассуждает, как взрослый! "То, что он иногда изрекает,просто ставит меня в тупик, – улыбается Юля. – Этомуневозможно было научить, просто онвот такой родился. Я встречала много50-летних мужчин, которым Арсенийдаст фору по своему развитию, ответственности и пониманию жизни. Помню, однажды в самолете мы с ним встали с кресел, а люди, которые сидели сзади нас и слышали наш разговор, сказали: "Господи, мы думали, что вы летите с кем-то взрослым".А еще Арсений присматривает за оставшейся без мужского плеча мамой и одергивает ее. Однажды и вовсе устроил разнос! "Мы очень активно поплескались в волнах в океане, выходим на берег, а сын мне купальник поправляет И товорит: "Мама, ты вообще видишь, что у тебя попа торчит?", – вспоминает Барановская. Сын постоянно следит за ее нравственностью! "Я куда-то одеваюсь, а он мне: "Ты вообще понимаешь, что у тебя абсото лютно прозрачное платье?" Я отвечаю: "Но мы же на отдыхе, это же пляж!"Наверное, платья и торчащие ягодицы было бы правильно обсуждать с дочкой. Но Юля с этим несогласна. "У Янки непростой характер. Она не слишком открытая Девочка. Зато очень целеустремленная, пожалуй, больше чем все мы.Если дочь ставит себе какую-то задачу, то все остальное просто перестает замечать", – объяснила звездная мама.Рассказала она и про то, как жили дети, когда рядом был папа. "У нас никогда не было так называемого культа отца. Мы никогда не ходили на цыпочках, потому что он этого "Ой, папа приехал ночью, ему через два часа на тренировку..." папу можно было разбудить в любое время, иногда дети пальцами раздвигали ему веки, чтобы он проснулся, и говорили: "Пошли играть!" Ну не выспался, и что? Он же, помимо того что известный спортсмен, еще и папа!", – цитирует Барановскую журнал "".