На Украине нынче совсем панические настроения. США не
удалось остановить строительство газопровода из России в Германию
Северный поток – 2. А это значит, что транзит голубого топлива
через Незалежную в ближайшие годы резко сократится, что может нанести
колоссальный ущерб экономике страны. По всей видимости, Киеву все-таки придется
смирить свою гордость и пойти на поклон к Москве.
На Украине нынче совсем панические настроения. США не
удалось остановить строительство газопровода из России в Германию
"Северный поток – 2". А это значит, что транзит голубого топлива
через Незалежную в ближайшие годы резко сократится, что может нанести
колоссальный ущерб экономике страны. По всей видимости, Киеву все-таки придется
смирить свою гордость и пойти на поклон к Москве.
В ряде стран Запада пытаются представить "второй
поток" как политический проект, благодаря которому Россия пытается
укрепить свое положение на европейском энергетическом рынке. Конечно, Москва
заинтересована в более тесном газовом партнерстве со своими коллегами из
Евросоюза, что же здесь плохого?
Но обусловлено такое стремление не "коварными
интригами" Кремля, а печальным состоянием украинской газотранспортной
системы (ГТС), которая постепенно приходит в негодность, что угрожает срывам
поставок газа из России в ЕС.
В Киеве понимают, что если "Северный поток – 2"
будет построен, то ее ГТС станет больше никому не нужна. Это приведет к тому,
что украинский бюджет не досчитается миллиардов долларов, а это спровоцирует
новую волну социально-экономического и, как следствие, политического кризиса в
стране.
США неоднократно грозились заблокировать строительство
"второго потока", угрожали санкциям тем европейским компаниям,
которые примут участие в проекте. Но все тщетно. Даже несмотря на сильную зависимость
ЕС от Соединенных Штатов, выгода от газопровода настолько большая, что соблазн
рискнуть и пойти наперекор воле мирового гегемона слишком велик.
Вот и не устояли, что очень хорошо: Москва нуждается в безопасном
транзите своего голубого топлива. Украина стабильных транзитных условий
обеспечить не может, да к тому же постоянно шантажирует Москву и Брюссель
возможностью блокировки поставок.
Между тем строительство газопровода уже полным ходом идет на
территории Германии, которая с реализацией проекта становится крупнейшим
газовым хабом Европы и, тем самым, укрепляет свое влияние в континентальной
политике.
И чем ближе окончание строительства, тем хуже настроения на
Украине. Лидер Незалежной Петр Порошенко объездил всю Европу, пытаясь убедить
тамошних лидеров во "вредности" "второго потока". В еще большую депрессию Киев
загнала недавняя встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии
Ангелы Меркель, где лидеры подтвердили намерения реализовать проект.
Меркель между тем отметила, что транзит газа через Украину
должен сохраниться. Путин тут же поправил свою германскую коллегу: лишь в тех
объемах, которые экономически целесообразны. Мало кто сомневается, что
целесообразность поставок газа через Незалежную при работающем "Северном
потоке – 2" будет минимальной. А это значит, что сохранение транзита
голубого топлива через Незалежную является чисто символическим. Хотели
сохранить поставки? Вот и получите.
Американцы же, по всей видимости, уже смирились с текущим
положением дел, расписавшись в собственной неспособности помочь Киеву. Таким
образом, Киеву, чтобы хоть как-то выжить, придется идти на поклон к Москве,
прося у нее сохранить хотя бы минимальные объемы транзита, чтобы украинский
бюджет окончательно не обрушился. Видимо, и без того уже седая голова Порошенко
побелеет в скором времени еще больше.