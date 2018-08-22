На Украине нынче совсем панические настроения. США не удалось остановить строительство газопровода из России в Германию Северный поток – 2. А это значит, что транзит голубого топлива через Незалежную в ближайшие годы резко сократится, что может нанести колоссальный ущерб экономике страны. По всей видимости, Киеву все-таки придется смирить свою гордость и пойти на поклон к Москве.

На Украине нынче совсем панические настроения. США неудалось остановить строительство газопровода из России в Германию"Северный поток – 2". А это значит, что транзит голубого топливачерез Незалежную в ближайшие годы резко сократится, что может нанестиколоссальный ущерб экономике страны. По всей видимости, Киеву все-таки придетсясмирить свою гордость и пойти на поклон к Москве.В ряде стран Запада пытаются представить "второйпоток" как политический проект, благодаря которому Россия пытаетсяукрепить свое положение на европейском энергетическом рынке. Конечно, Москвазаинтересована в более тесном газовом партнерстве со своими коллегами изЕвросоюза, что же здесь плохого?Но обусловлено такое стремление не "коварнымиинтригами" Кремля, а печальным состоянием украинской газотранспортнойсистемы (ГТС), которая постепенно приходит в негодность, что угрожает срывампоставок газа из России в ЕС.В Киеве понимают, что если "Северный поток – 2"будет построен, то ее ГТС станет больше никому не нужна. Это приведет к тому,что украинский бюджет не досчитается миллиардов долларов, а это спровоцируетновую волну социально-экономического и, как следствие, политического кризиса встране.США неоднократно грозились заблокировать строительство"второго потока", угрожали санкциям тем европейским компаниям,которые примут участие в проекте. Но все тщетно. Даже несмотря на сильную зависимостьЕС от Соединенных Штатов, выгода от газопровода настолько большая, что соблазнрискнуть и пойти наперекор воле мирового гегемона слишком велик.Вот и не устояли, что очень хорошо: Москва нуждается в безопасномтранзите своего голубого топлива. Украина стабильных транзитных условийобеспечить не может, да к тому же постоянно шантажирует Москву и Брюссельвозможностью блокировки поставок.Между тем строительство газопровода уже полным ходом идет натерритории Германии, которая с реализацией проекта становится крупнейшимгазовым хабом Европы и, тем самым, укрепляет свое влияние в континентальнойполитике.И чем ближе окончание строительства, тем хуже настроения наУкраине. Лидер Незалежной Петр Порошенко объездил всю Европу, пытаясь убедитьтамошних лидеров во "вредности" "второго потока". В еще большую депрессию Киевзагнала недавняя встреча президента России Владимира Путина и канцлера ГерманииАнгелы Меркель, где лидеры подтвердили намерения реализовать проект.Меркель между тем отметила, что транзит газа через Украинудолжен сохраниться. Путин тут же поправил свою германскую коллегу: лишь в техобъемах, которые экономически целесообразны. Мало кто сомневается, чтоцелесообразность поставок газа через Незалежную при работающем "Северномпотоке – 2" будет минимальной. А это значит, что сохранение транзитаголубого топлива через Незалежную является чисто символическим. Хотелисохранить поставки? Вот и получите.Американцы же, по всей видимости, уже смирились с текущимположением дел, расписавшись в собственной неспособности помочь Киеву. Такимобразом, Киеву, чтобы хоть как-то выжить, придется идти на поклон к Москве,прося у нее сохранить хотя бы минимальные объемы транзита, чтобы украинскийбюджет окончательно не обрушился. Видимо, и без того уже седая голова Порошенкопобелеет в скором времени еще больше.