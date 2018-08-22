Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), высоко оценив работу системы видеопомощи судьям (VAR) на прошедшем в России чемпионате мира, планирует внедрить ее в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Новую технологию собираются применить уже в четвертьфиналах турнира.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), высоко оценив работу системы видеопомощи судьям (VAR) на прошедшем в России чемпионате мира, планирует внедрить ее в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Новую технологию собираются применить уже в четвертьфиналах турнира.По информации Times, вопрос об использовании VAR в Лиге чемпионов будет обсуждаться в начале сентября на встрече Европейской ассоциации клубов.Напомним, что на чемпионате мира по футболу в 2018 году новая технология прошла серьезную проверку. Большинство специалистов высказались за дальнейшее использование системы VAR.