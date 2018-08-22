Киев устами депутата Верховной рады Вадима Рабиновича
все-таки признал, что Украина зависима от России. По словам парламентария, разрыв
торговых связей с соседней страной станет фатальным ударом для экономики
Незалежной.
Киев устами депутата Верховной рады Вадима Рабиновича
все-таки признал, что Украина зависима от России. По словам парламентария, разрыв
торговых связей с соседней страной станет фатальным ударом для экономики
Незалежной.
В подтверждение своих слов депутат привел данные о торговле
Украины с западными странами. По словам Рабиновича, у Незалежной с тамошними
странами "абсолютно нулевой торговый баланс". "А как можно торговать
в минус везде?" – заявил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".
Между тем торговый оборот между Россией и Незалежной
увеличивается, подчеркнул парламентарий. По его словам, торговый баланс растет
каждый месяц, тогда как свободная экономическая зона с Евросоюзом принесла
Украине одни убытки.
Именно поэтому разрыв связей с Москвой, к чему призывают
некоторые горячие головы в Киеве, станет фатальной катастрофой для Украины,
убежден Рабинович. Он предупредил, что от такого шага страна может потерять до
трети ВВП.
"При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один
несбалансированный шаг, и вы разрушите экономику до конца", – с такими словами
депутат обратился к сторонникам прекращения торговли с Россией.
Одним из таких радикалов является бывший глава следственного
управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк. Он поддержал
недавнюю инициативу министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна о запрете
железнодорожного сообщения между странами.
Но этого, полагает Вовк,
недостаточно. Экс-сотрудник спецслужб полагает, что Незалежная должна полностью
отгородиться от России, закрыв все пограничные переходы с соседней страной.
О самих украинцах, которые продолжают активно ездить в
Россию на заработки, авторы подобных инициатив, естественно, не думают. А между
тем только за первые шесть месяцев 2018 года граждане Незалежной перечислили
домой из-за границы порядка семи миллиардов долларов, что в три с половиной
раза больше суммы всех иностранных инвестиций в Украину за тот же период.