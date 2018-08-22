Киев устами депутата Верховной рады Вадима Рабиновича все-таки признал, что Украина зависима от России. По словам парламентария, разрыв торговых связей с соседней страной станет фатальным ударом для экономики Незалежной.

Киев устами депутата Верховной рады Вадима Рабиновичавсе-таки признал, что Украина зависима от России. По словам парламентария, разрывторговых связей с соседней страной станет фатальным ударом для экономикиНезалежной.В подтверждение своих слов депутат привел данные о торговлеУкраины с западными странами. По словам Рабиновича, у Незалежной с тамошнимистранами "абсолютно нулевой торговый баланс". "А как можно торговатьв минус везде?" – заявил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".Между тем торговый оборот между Россией и Незалежнойувеличивается, подчеркнул парламентарий. По его словам, торговый баланс растеткаждый месяц, тогда как свободная экономическая зона с Евросоюзом принеслаУкраине одни убытки.Именно поэтому разрыв связей с Москвой, к чему призываютнекоторые горячие головы в Киеве, станет фатальной катастрофой для Украины,убежден Рабинович. Он предупредил, что от такого шага страна может потерять дотрети ВВП."При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще одиннесбалансированный шаг, и вы разрушите экономику до конца", – с такими словамидепутат обратился к сторонникам прекращения торговли с Россией.Одним из таких радикалов является бывший глава следственногоуправления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк. Он поддержалнедавнюю инициативу министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна о запретежелезнодорожного сообщения между странами.Но этого, полагает Вовк,недостаточно. Экс-сотрудник спецслужб полагает, что Незалежная должна полностьюотгородиться от России, закрыв все пограничные переходы с соседней страной.О самих украинцах, которые продолжают активно ездить вРоссию на заработки, авторы подобных инициатив, естественно, не думают. А междутем только за первые шесть месяцев 2018 года граждане Незалежной перечислилидомой из-за границы порядка семи миллиардов долларов, что в три с половинойраза больше суммы всех иностранных инвестиций в Украину за тот же период.