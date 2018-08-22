ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Гильмановой Ляйсаны Халимовны, 01.02.1997 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Гильмановой Ляйсаны Халимовны, 01.02.1997 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 9 августа 2018 года.Приметы: на вид 21 год, рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22