УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Киракосяна Арута Усиковича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Киракосяна Арута Усиковича, 1994 года рождения, жителя г. Москвы, который 20 августа 2018 г. ушел из дома в г. Троицке и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 23 года, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч.Был одет: синие джинсы, темная ветровка с капюшоном.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79