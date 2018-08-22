УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Красько Натальи Александровны...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Красько Натальи Александровны, 1976 года рождения, уроженки Тульской области, местонахождение которой неизвестно с 28 октября 2011 г.Приметы: на вид 35 лет, рост 167 см, нормального телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы ниже плеч, волнистые, темные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-05-85; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56