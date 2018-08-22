УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ванюшкиной Инны Вячеславовны...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ванюшкиной Инны Вячеславовны, 1962 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 2 августа 2016 г. ушла из дома на улице Знаменские садки и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы тёмные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-05-85; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56