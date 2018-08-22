В Аргентине сожгли кокаин, который нашли в одном из зданий российского посольства. Около четырехсот килограммов наркотика уничтожили в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и посла нашей страны Дмитрия Феоктистова.

В Аргентине сожгли кокаин, который нашли в одном из зданий российского посольства. Около четырехсот килограммов наркотика уничтожили в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины и посла нашей страны Дмитрия Феоктистова, передает телеканал "Россия 24".По словам Феоктистова, совместно проведенная операция по раскрытию преступной схемы и пресечению поставок – это отличный старт для нового этапа сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом.В феврале на территории дипмиссии в Аргентине обнаружили крупную партию кокаина. По версии следствия, наркотики принадлежали сотруднику из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Были задержаны шесть человек.