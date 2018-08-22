Полицейскими на Люсиновской улице был остановлен автомобиль «Мазда» под управлением 30-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом...

«Инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Полицейскими на Люсиновской улице был остановлен автомобиль «Мазда» под управлением 30-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Также при досмотре автомобиля была обнаружена и изъята коробка из-под печенья, в которой находились свертки с аналогичным веществом.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – производным метилэфедрона, обшей массой около 500 граммов.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61