Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели проверку

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели проверкуВ Гороховце за антисанитарию оштрафовали кафе «Избушка». Владелец заплатит пять тысяч рублей.Сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения. Сотрудники кафе не следили за температурным режимом, при котором хранятся продукты. Моечная не была оборудована по существующим стандартам.Повара разделывали сырые и готовые продукты на одном столе. Личные вещи людей, которые работают в кафе, хранились в туалете. Также в кафе не было документов, которые подтверждают качество продуктов.