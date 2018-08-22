Камера наблюдения в индийском городе Катни записала на видео падение семилетней девочки в дренажную канаву и попытку отца ее спасти. Утром тела мужчины и его ребенка были найдены в ниже по течению, в нескольких километрах от места их падения.

В Индии сейчас дуют муссонные ветра, приносящие большое количество влаги на материк. В последнее время жители страны регулярно страдают от проливных дождей и вызываемых ими наводнений.Так, в индийском городе Катни на днях два человека утонули в переполненой водой дренажной канаве — трагическая история попала на видео, снятое городской камерой наблюдения.Семилетняя девочка случайно упала в канаву. На помощь бросился ее отец. Обоих унесло сильным течением — мужчина и его дочь утонули. Их тела нашли только утром в нескольких километрах от места происшествия.