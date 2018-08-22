Трагедия произошла неделю назад, во время сильного ливня. Камеры наблюдения зафиксировали, что в момент трагедии на мосту работали коммунальщики и уборочная техника, в движении находилось более 30 автомобилей.

Трагедия произошла неделю назад, во время сильного ливня. Камеры наблюдения зафиксировали, что в момент трагедии на мосту работали коммунальщики и уборочная техника, в движении находилось более 30 автомобилей.Около полудня один из основных пилонов и большой пролёт моста обрушились на складские помещения и железнодорожные пути, напоминает телеканал "Россия 24". По официальным данным, 43 человека погибли, девять пострадавших – до сих пор находятся в больнице.