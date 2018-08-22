Об этом сообщили в пресс-службе губернатора

Об этом сообщили в пресс-службе губернатораВ Костроме намерены создать всероссийский центр компетенции ювелирной промышленности.Губернатор Сергей Ситников отправился в Москву, где встретился с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Они обсудили возможности создания центра. Его могут открыть на базе КГУ.Центр объединит все направления развития отрасли. Будет логично разместить его в Костроме, поскольку 50% всей ювелирной продукции в стране производят в нашем регионе.